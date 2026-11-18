Spectacolul continuă la Turneul Campionilor, iar marii favoriți își fac loc spre semifinale. Alexander Zverev a trecut fără emoții de Ben Shelton și și-a asigurat prezența în penultimul act. Nici Carlos Alcaraz nu a avut milă de adversari. Astăzi spaniolul l-a învins pe Daniil Medvedev și mai are nevoie de un singur pas pentru a ajunge în semifinale la ATP Finals.

Alexander Zverev este primul jucător care și-a asigurat calificarea în semifinalele Turneului Campionilor. Germanul a obținut a aseară doua victorie consecutivă , după ce l-a învins pe americanul Ben Shelton, în două seturi, într-o partida ce a durat o oră și 35 de minute. Liderul mondial a început în forță și a pus imediat presiune pe adversar, reușind break-ul încă din primul game. Apoi Germanul a mai câștigat o dată pe serviciul americanului și a închis primul set cu un categoric 6 la 2. În actul secund, Shelton a încercat să schimbe cursul partidei. Americanul a servit 15 ași și a reușit să-i țină piept germanului, însă Zverev nu i-a oferit prea multe oportunități. Cei doi au ajuns în tie-break, unde experiența și precizia germanului au făcut diferența. Zverev s-a impus cu 7 la 4 și a închis partida în minimum de seturi.

Succesul a fost cu atât mai important cu cât Zverev a ajuns la șapte victorii în tot atâtea confruntări directe cu Shelton, inclusiv învingând-ul pe american în finala US Open din acest an. Pentru Zverev, aceasta este a cincea calificare în semifinalele Turneului Campionilor. Germanul are în palmares două trofee, cucerite în 2018, la Londra, și în 2021, la Torino.

În cealaltă grupă, Carlos Alcaraz continuă să impresioneze. Astăzi spaniolul a obținut a doua victorie la această ediție, după ce l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, în două seturi. Alcaraz a preluat controlul încă din primul set, în care a reușit două break-uri consecutive și s-a desprins decisiv. În actul secund, spaniolul a continuat să dicteze ritmul și a făcut break devreme, păstrându-și avantajul până la final, scor final 6 la 2 și 6 la 4.

Cu două victorii din tot atâtea meciuri, spaniolul este foarte aproape de semifinale. Calificarea sa poate fi confirmată chiar în această seară, asta dacă Frances Tiafoe va lua cel puțin un set în confruntarea cu favoritul publicului, italianul Flavio Cobolli. Turneul Campionilor de la Torino reunește cei mai buni opt jucători ai sezonului. Competiția se desfășoară până pe 22 noiembrie, iar câștigătorul va încasa un premiu consistent din fondul total de premiere, care depășește 15 milioane de dolari.