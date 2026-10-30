O misiune umanitară fără precedent are loc în orașul Oleșki, din regiunea Herson, aflat sub ocupație rusă. Reprezentanți ai Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite au ajuns în zonă pentru a coordona evacuarea civililor și distribuirea ajutoarelor umanitare. Operațiunea se desfășoară în baza unui armistițiu temporar, intrat în vigoare pe 27 octombrie.

Pentru evacuare au fost pregătite 25 de autobuze, cu o capacitate de 750 de locuri, dar și ambulanțe pentru persoanele care au nevoie de asistență medicală.

Potrivit premierului ucrainean, 527 de locuitori urmează să ajungă în teritoriul controlat de Kiev, tranzitând Rusia și Belarus. Cei care vor să plece în Rusia au la dispoziție o rută separată.

Iana LANTRATOVA, OMBUDSMAN RUSIA: „Ne aflăm în Oleșki, unde iată se adună oameni, care vor să plece în Federația rusă, iar acolo sunt oameni care vor să meargă pe teritoriul Ucrainei. Tuturor li se va oferi această pisibilitate."

Ombudsmanul ucrainean Dmitro Lubineț a plecat spre Oleșki, tranzitând Rusia, pentru a participa la misiunea umanitară de salvare a locuitorilor. Aceasta este prima vizită a unor oficiali ucraineni în zonă de la începutul conflictului.

Potrivit acestuia amistițiul din zona orașului ucrainean Oleșki rezistă de peste 80 de ore, fără să fie raportate încălcări.

Dmitro LUBINEȚ, OMBUDSMAN UCRAINA: „Etapa de azi constă în faptul că noi vom oferi ajutor umanitar pentu locuitorii din Oleșki și de asemenea va fi oferit ajutor și celor care vor să plece din Oleșki. Vrem să vă aducem la cunoștință că ne-am înțeles să le oferim ajutor cetățenilor, care vor să meargă în Ucraina și celor care vor să meargă în Federația rusă.”

Armata rusă a ocupat orașul Oleșki la începutul războiului. Acesta se află pe malul stâng al Niprului, în zona frontului. Orașul a fost inundat în iunie 2023, după explozia barajului hidrocentralei Kahovka. La începutul anului 2026, în oraș mai locuiau aproximativ 1.500 de oameni. Localitatea nu avea electricitate și gaze, iar aprovizionarea cu alimente începuse să fie afectată. Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc că împiedică livrarea ajutorului umanitar. Drumurile de ieșire din Oleșki erau minate. La sfârșitul lunii octombrie, cele două părți au convenit, cu medierea Melaniei Trump, asupra unui armistițiu temporar în Oleșki, pentru evacuarea locuitorilor. Acesta urmează să dureze până în seara zilei de 1 noiembrie.