Rusia a afirmat vineri dimineață că a doborât peste noapte 777 de drone ucrainene deasupra a aproximativ cincisprezece regiuni și în Crimeea, atacuri care au provocat două victime, transmite AFP.

„În cursul nopții trecute (…), sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 777 de drone ucrainene”, a susținut Ministerul Apărării din Rusia.

Noul atac de mare amploare vine după ce, la începutul acestei luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că obiectivul este de 1.000 de drone pe zi pentru lovituri la mare distanță în Rusia.

Ce ținte au fost lovite

Au fost semnalate incendii și explozii la o rafinărie și la un centru logistic Ozon din Saratov, în timp ce în Volgograd au fost avariate obiective industriale și rezidențiale, potrivit informațiilor din regiunile rusești citate de Kyiv Post.

Imagini postate online arată un incendiu de amplaore la depozitul Ozon, al doilea cel mai mare retailer online din Rusia, unde are aproximativ o treime din piață.

De asemenea, potrivit canalului de Telegram Astra, a luat foc și rafinăria Saratov. Aceasta a mai fost ținta unor atacuri de cel puțin 16 ori.

„Toate serviciile de urgență au fost puse în stare de alertă ridicată”, a declarat guvernatorul Roman Busarghin.

Doi morți și mai mulți răniți în ultimele atacuri

În regiunea Tula, la aproximativ 200 km sud de Moscova, „din păcate, două persoane au fost ucise” în urma atacurilor cu drone, a scris pe Telegram guvernatorul regional, Dmitri Miliaev, precizând că alte trei persoane au fost rănite.

În regiunea Volgograd, două persoane au fost spitalizate în urma unui atac cu rachete ucrainene care a lovit un bloc de locuințe, a afirmat, la rândul său, guvernatorul regional, Andrei Botcharov, într-un comunicat.

Rusia și Ucraina sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene care vizează din ce în ce mai des obiective civile, precum fabrici, rafinării, depozite, infrastructuri portuare și nave. Aceste atacuri fac un număr tot mai mare de victime civile, relatează hotnews.ro.