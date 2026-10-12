Guvernul va acorda compensații la energie și în acest sezon rece, însă criteriile de eligibilitate vor fi mai stricte. Autoritățile își propun ca ajutorul să ajungă la mai mulți beneficiari decât anul trecut, dar să fie direcționat în special către gospodăriile care au cea mai mare nevoie de sprijin. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan.

Potrivit premierului, anul trecut circa 2,5 miliarde de lei au fost alocate pentru compensații, iar aproximativ 620 de mii de gospodării au primit ajutor, adică ceva mai mult de jumătate din gospodăriile Moldovei

„Pe oameni nu-i încălzește optimismul, ci ajutorul la factură. De aceea, chiar dacă ne-am propus să reducem cheltuielile bugetare, în această iarnă trebuie să-i ajutăm pe oameni. Nu avem suficiente fonduri, însă vom tăia din alte părți, din excese, și vom oferi și anul acesta „Ajutor la contor”, a scris Vasile Tofan.

Criterii mai stricte pentru acordarea compesațiilor

Premierul a explicat că autoritățile vor încerca să identifice mai bine situațiile în care veniturile declarate nu reflectă situația financiară reală a solicitanților. Printre indicatorii luați în calcul se va număra și deținerea unui automobil nou.

„Trăim într-o economie cu multă informalitate. Sunt oameni fără venituri oficiale, dar cu câștiguri mari neoficiale. De aceea ne uităm și la alte semne, spre exemplu, dacă solicitanții dețin un automobil nou. Mi-aș fi dorit să putem oferi compensații tuturor, dar avem o presiune foarte mare pe buget, iar datoriile ne costă tot mai mult. A crescut inflația și totul merge în lanț. Așa că din puținul pe care îl avem trebuie să ne asigurăm că ajutorul ajunge la cei care au cea mai mare nevoie de el. Poate decizia va fi nepopulară, dar e una responsabilă”, a mai declarat premierul.

Guvernul negociază sprijin din partea Europei

O parte din banii pentru compensații vor veni din buget, iar în paralel, guvernul poartă negocieri cu partenerii externi pentru a obține sprijin și din partea lor.

„Am fost recent la Bruxelles și ni s-a spus: „Chiar vrem să vă ajutăm.” Dar în Uniunea Europeană sunt 47 de milioane de oameni cu vulnerabilitate energetică înaltă. Gazul e scump și acolo, iar oamenii sunt la fel de critici și furioși. Guvernele lor trebuie să le explice de ce dau bani Republicii Moldova, când și ei trec prin momente grele”.

UE caută soluții să ajute moldovenii în sezonul rece

Săptămâna trecută, Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, spune că UE analizează în prezent cum ar putea ajuta Republica Moldova, în condițiile în care și alte țări europene se confruntă cu prețuri ridicate la energie. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În Profunzime cu Lorena Bogza.

Ambasadorul a amintit că UE a oferit deja Republicii Moldova sprijin financiar pentru consolidarea rezilienței energetice. Potrivit acesteia, în ultimii ani au fost alocate zeci de milioane de euro pentru sprijinul în domeniul energiei, iar prin Strategia cuprinzătoare pentru reziliență au fost prevăzute alte 250 de milioane de euro.

UE analizează soluții pentru compensații

Iwona Piorko a confirmat că problema compensațiilor a fost discutată de premierul Vasile Tofan la Bruxelles cu oficialii europeni. Guvernul a prezentat programul de compensații pregătit pentru familiile vulnerabile, în contextul creșterii costurilor la gaze.

Autoritățile le cer oamenilor să economisească

În paralel cu programul de compensații pentru perioada rece, autoritățile spun că pe termen lung facturile pot fi reduse și prin diminuarea consumului de energie. Ministerul Energiei a declarat anterior și el în cadrul emisiunii În PROfunzime că pregătește proiecte de eficiență energetică pentru blocurile locative, inclusiv izolarea clădirilor și modernizarea sistemelor de încălzire.

Una dintre soluțiile promovate este trecerea de la încălzirea verticală la cea orizontală, care permite măsurarea mai individuală a consumului de energie termică. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, în Chișinău și Bălți există deja finanțări pentru astfel de proiecte. Sunt vizate aproximativ 1.700 de blocuri din Chișinău și peste 300 din Bălți, însă lucrările urmează să fie realizate pe parcursul mai multor ani.

Autoritățile susțin că investițiile în eficiență energetică sunt necesare în condițiile prețurilor ridicate la energie și că reducerea consumului ar putea diminua, pe termen lung, impactul facturilor asupra gospodăriilor.

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Tariful la gaz și căldură

Din 1 octombrie, moldovenii plătesc mai mult pentru gaz și căldură. Un metru cub de gaz costă 26 de lei și 14 bani, cu aproape șase lei mai mult decât până acum, iar energia termică s-a scumpit cu peste 50 la sută atât la Chișinău, cât și la Bălți. Noile tarife se aplică începând cu 1 octombrie și vin în pragul sezonului rece.

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