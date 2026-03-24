Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj după ce atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina au afectat conexiunea electrică a Republicii Moldova cu rețeaua europeană. Președintele a menționat că „Rusia continuă să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri”.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Nu se mai limitează la șantaj energetic, implicare în alegeri, activarea grupărilor criminale pentru destabilizări, propagandă mincinoasă, dar atacă constant infrastructura Ucrainei și, tot mai des, pune în pericol securitatea și sănătatea moldovenilor. În această noapte, un nou atac brutal a dus la deconectarea liniei Isaccea-Vulcănești, ce asigură, în anumite perioade, și 60-70% din consumul nostru de electricitate.

Totodată, Maia Sandu a reamintit despre bombardarea hidrocentralei ucrainene, care a dus la poluarea Nistrului și a lăsat fără apă 4 raioane.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Toate acestea nu sunt accidente, ci acțiuni deliberate ale Rusiei de a slăbi și a lăsa Moldova în întuneric. Acționăm pentru a ne proteja cetățenii și sunt sigură că vom trece și peste aceste provocări. Instituțiile statului vor interveni cu măsurile necesare în următoarea perioadă. Sistemul funcționează, dar este sub o presiune enormă”.

Astăzi, Guvernul a aprobat instaurarea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Conform procedurilor legale, această decizie necesită adoptarea și instituirea oficială de Parlament. Astfel, a fost convocată o ședință extraordinară a Parlamentului astăzi.

Linia electrică Isaccea–Vulcănești, deconectată

În urma atacurilor de noaptea trecută asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei, linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată. Incidentul survine la aproximativ o lună după bombardamentele anterioare asupra aceleași linii, care au lăsat zeci de mii de consumatori din întreaga țară, inclusiv Chișinăul, fără energie electrică.

Blackout-ul din 31 ianuarie

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni din țară, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea a sute de mii de consumatori din peste 200 de localități. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.

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