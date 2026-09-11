Poliția va putea urmări direct informațiile și alertele generate de sistemul de monitorizare electronică a agresorilor. Anunțul a fost făcut în cadrul audierilor publice privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a femicidului.

Potrivit Ministerului Justiției, accesul direct al Inspectoratului General al Poliției la sistem va permite transmiterea mai rapidă a informațiilor despre eventualele riscuri pentru victime. Datele vor fi disponibile atât poliției, cât și organelor de probațiune.

Autoritățile pregătesc și noi reguli pentru situațiile în care dispozitivul de monitorizare se defectează, este deteriorat sau își pierde semnalul. În astfel de cazuri, victima ar urma să fie anunțată imediat. Informarea ar putea fi făcută și atunci când agresorul părăsește teritoriul Republicii Moldova.

Noi măsuri pentru monitorizarea agresorilor

Ministerul Justiției analizează, de asemenea, un mecanism de cooperare cu Poliția de Frontieră, astfel încât monitorizarea să poată fi reluată după revenirea agresorului în țară.

În același timp, Ministerul Afacerilor Interne propune un sistem comun pentru gestionarea cazurilor grave și evaluarea periodică a riscului. Autoritățile atrag atenția că recidiva rămâne o problemă importantă în cazurile de violență în familie.

Datele anuale

Datele prezentate la audieri arată că, anual, aproximativ 7.000 de agresori familiali ajung în atenția sistemului de prevenire și monitorizare. În prezent, în evidența polițiștilor se află circa 4.000 de persoane.

Ordine de protecție încălcate, victime tot mai vulnerabile

În ultima perioadă, mai multe cazuri de violență în familie au scos la iveală probleme legate de respectarea ordinelor de protecție. În unele situații, agresorii continuă să amenințe sau să urmărească victimele, în ciuda interdicțiilor impuse de autorități. Un caz recent din Criuleni s-a încheiat tragic, după ce un bărbat și-ar fi împușcat soția și apoi s-ar fi sinucis, deși anterior fusese emis un ordin de protecție împotriva lui.

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