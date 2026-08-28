Eugeniu Osmochescu și Claudiu Năsui au depus jurământul la Președinție, după numirea lor în funcțiile de miniștri. Osmochescu preia conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Năsui – funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Ceremonia are loc în prezența președintelui Maia Sandu și a premierului Vasile Tofan.

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UPDATE 10:07 Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Numirea lui Claudiu Năsui și a lui Eugeniu Osmochescu este pentru a face schimbări acolo unde este nevoie. Trebuie să reducem risipa, avem nevoie de un stat mai suplu. Acest mandat este important. Domnul Năsui are competența și curajul pentru a duce la capăt reformele necesare. La agricultură, domnul Osmochescu poate atrage investiții. Le urez succes, iar Guvernul îi va susține, mult curaj”.

UPDATE 10:06 Claudiu Năsui depune jurământul de investire.

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei.”

UPDATE 10:05 Eugeniu Osmochescu depune jurământul de investire.

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei.”

UPDATE 10:04 Cântă imnul de stat.

Schimbări la Guvern

Pe 25 august, prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat schimbări în componența cabinetului de miniștri. Remanierile îl vizează pe actualul ministru al economiei care urmează să preia funcția de ministru al agricultuii. În locul său, la conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării este propus Claudiu Năsui, deputat al partidului Uniunea Salvați România în Parlamentul de la București. Pentru a putea prelua această funcție, Năsui a primit ieri cetățenia Republicii Moldova printr-un decret semnat de Maia Sandu.

Opoziția critică numirea lui Claudiu Năsui

Remanierile propuse de premierul Vasile Tofan în guvern stârnesc critici din partea opoziției. Deputații contestă numirea lui Claudiu Năsui la ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și transferul lui Eugeniu Osmochescu la ministerul Agriculturii. Opoziția susține că Năsui nu cunoaște realitățile din Republica Moldova, iar Osmochescu nu are suficientă experiență în domeniul agriculturii. PAS respinge acuzațiile și spune că ambii sunt profesioniști, iar deciziile privind componența Guvernului îi aparțin premierului Vasile Tofan.

Ce spun experții

Nominalizarea lui Claudiu Năsui la ministerul Economiei este privită cu rezerve de către analiști. Experții nu pun la îndoială competența sa profesională, ci capacitatea de a-și impune viziunea într-un sistem în care deciziile economice sunt puternic influențate de politica fiscală. Analiștii spun că, după preluarea oficială a funcției, Năsui ar putea fi nevoit să-și tempereze viziunile libertariene.