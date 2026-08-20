Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm atacul masiv cu rachete și drone lansat în timpul nopții asupra Ucrainei, soldat cu morți și zeci de răniți. Instituția denunță și încălcarea spațiului aerian al țării noastre de către una dintre drone, calificând incidentul drept o încălcare a dreptului internațional și o amenințare serioasă la adresa suveranității și securității țării.

Potrivit MAE, atacul a vizat infrastructura civilă, energetică, feroviară și logistică din Ucraina, fiind raportate mai multe persoane ucise și zeci de răniți.

Instituția de la Chișinău califică survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova drept o nouă încălcare a dreptului internațional și o amenințare serioasă la adresa suveranității și securității țării.

„Moldova își exprimă deplina solidaritate cu Ucraina și cu poporul ucrainean”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Reacția vine după atacul masiv desfășurat în cursul nopții asupra mai multor regiuni din Ucraina.

Din nou, o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

În această dimineață, un aparat de zbor militar a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. O dronă, preliminar identificată ca fiind de tip Shahed 136 (Gheran-2), a fost detectată după ce a survolat ilegal frontiera din Ucraina.

Nu este primul incident de acest fel

În ultimele săptămâni, astfel de incidente au devenit tot mai frecvente.

Pe 11 august, un aparat de zbor a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, prin localitatea Priozeornoia, după ce a venit din direcția regiunii Odesa, Ucraina.

Cu doar câteva zile înainte, pe 9 august, o explozie puternică s-a produs la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. La fața locului au fost găsite fragmente despre care autoritățile au spus că ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă. Nimeni nu a fost rănit.

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De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.