Numărul raioanelor din Republica Moldova ar putea fi și mic după reforma administrativ teritorială. De la 10, cât s-a anunțat inițial, la mai puțin de 8. Iar consiliile raionale vor avea un mandat mai restrâns, pe când primăriile nou formate vor deveni principalii actori ai dezvoltării locale. Sunt câteva dintre noutățile anunțate aseară, de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la emisiunea În PROfunzime.

Lorena BOGZA, PREZENTATOAREA PRO TV: „Mai puțin de zece asta înseamnă , 8-9, acolo vom fi? Nu la 5?

-Mai puțin o să fie.

-Mai puțin de 8-9?

-Da.”

Alexei BUZU, SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI: „Nivelul II nu trebuie să ofere niciun serviciu cetățenilor, primăriilor sau antreprenorilor. Deci asta este o regulă foarte importantă.”

Iar consiliile raionale vor avea competențe mai restrânse, declară secretarul general al Guvernului.

Alexei BUZU, SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI:„Va avea mandat mai îngust, dar mai profund și nu va avea un buget atât de mare. Actorii principali de dezvoltare locale vor fi primăriile.”

Aceste structuri nu pot fi desființate, în condițiile în care se regăsesc în Constituție. Conform lui Buzu, acestea vor avea în continuare rolul de a administra servicii ce țin de coordonarea dintre primării.

Alexei BUZU, SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI: „Oricum există un element regional. Spre exemplu, dacă vrei să ai un serviciu de salubrizare, un serviciu de aprozionare cu apă. El depășește, ca să fie viabil, harta perimetrul unui primării. Și atunci, pentru anumite proiecte de dezvoltare, turism, dezvoltare regională, ai nevoie de coordonarea aceasta între primării.”

Alexei Buzu a mai menționat că reorganizarea consiliilor raionale nu va duce la demisia personalului calificat. Specialiștii buni se vor regăsi în alte structuri ale administrațiilor publice locale.

Alexei BUZU, SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI:„80% din bugetul unui raion este direcționat pentru educație. Cel mai mare număr de personal angajat în consiliul raional este în domeniul educației. Reforma „Restart în Educație” va prelua acest buget, aceste competențe și acest personal.”

Deocamdată, nu este clar care raioane vor rămâne și care vor fi absorbite. Decizia va fi luată în funcție de anumite criterii.

Alexei BUZU, SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI: „Vedem inclusiv, sunt criterii foarte obiective legate de prezența infrastructurii, dezvoltarea. Trebuie să ne gândim acolo vor fi profesioniști pe care o să-i putem angaja în noua structură.”

Noua hartă administrativă și competențele viitoarelor structuri de nivelul al doilea urmează să fie prezentate de Guvern în perioada următoare. Reforma prevede și reducerea numărului primăriilor, de la 890 la 292. Potrivit Guvernului, actuala structură administrativ-teritorială nu permite întotdeauna gestionarea eficientă a proiectelor de dezvoltare și a serviciilor care necesită resurse și infrastructură mai mari. Pentru susținerea tranziției, Guvernul a pregătit un pachet financiar de 4,5 miliarde de lei, o mare parte din bani urmând să vină din Planul de creștere al Uniunii Europene, potrivit lui Buzu. Proiectul de lege privind reforma administrației publice locale ar urma să fie transmis Parlamentului în această toamnă.