Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu membrii Adunării Populare a UTA Găgăuzia, reprezentanți ai Parlamentului și ai Comisiei Electorale Centrale, în contextul implementării hotărârii Curții Constituționale privind competențele autonomiei și organizarea viitoarelor alegeri regionale. Discuțiile au vizat adaptarea cadrului legal pentru desfășurarea scrutinului în UTA Găgăuzia, după ce Curtea Constituțională a stabilit că sistemul electoral trebuie să fie unul uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Președinției, soluția discutată anterior de grupul de lucru mixt format din reprezentanți ai Președinției, Parlamentului, Adunării Populare și Comisiei Electorale Centrale nu mai poate fi aplicată, deoarece nu corespunde noilor prevederi stabilite de Curtea Constituțională.

Astfel, alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei ar urma să fie organizate pe baza acelorași principii și reguli aplicate la nivel național.

În cadrul discuțiilor a fost analizată posibilitatea ca scrutinul să se desfășoare în baza sistemului proporțional utilizat la alegerea Parlamentului, consiliilor locale și raionale, cu respectarea principiilor de transparență, echitate și competitivitate electorală.

O parte dintre membrii Adunării Populare prezenți la întâlnire au susținut această propunere.

Parlamentul urmează să modifice Codul electoral

Reprezentanții Președinției au precizat că hotărârea Curții Constituționale este definitivă și obligatorie pentru toate instituțiile statului.

În acest context, Parlamentul urmează să înregistreze un proiect de modificare a Codului electoral, care să includă alegerile regionale în cadrul normativ general și să permită organizarea scrutinului în Găgăuzia în toamna acestui an.

Potrivit autorităților, aplicarea unor reguli comune va garanta șanse egale pentru toți candidații și va permite locuitorilor autonomiei să își exprime liber voința politică.

Autoritățile vor clarifica și competențele autonomiei

În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre necesitatea unei delimitări mai clare a atribuțiilor dintre autoritățile centrale și cele ale autonomiei găgăuze.

Președinția consideră că implementarea deciziei Curții Constituționale reprezintă o oportunitate pentru consolidarea cadrului juridic al Găgăuziei și pentru aplicarea mai eficientă a Legii privind statutul juridic special al autonomiei.

Totodată, autoritățile susțin că este necesară o integrare mai profundă a regiunii în viața economică, socială și politică a Republicii Moldova.

Discuțiile dintre autoritățile centrale și reprezentanții autonomiei vor continua cu o întâlnire dedicată primarilor din UTA Găgăuzia.

La 9 iulie 2026, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi din Legea privind statutul juridic special al UTA Găgăuzia și din alte acte normative care reglementează organizarea alegerilor în autonomie, după sesizarea depusă de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.

Curtea a stabilit că anumite atribuții oferite autorităților din Găgăuzia, inclusiv în domeniul electoral și al numirii unor funcționari, depășesc limitele autonomiei prevăzute de Constituție și afectează delimitarea competențelor dintre autoritățile locale și cele centrale.

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Analistul Ștefan Bejan susține că decizia nu reprezintă un atac asupra autonomiei, ci o clarificare a rolului acesteia în cadrul statului Republica Moldova. Potrivit lui, autonomia este garantată de Constituție, dar funcționează în limitele unui stat unitar.

Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi atacată și intră în vigoare la data adoptării.

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