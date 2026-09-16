Numit la 28 august ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Claudiu Năsui își amână demisia din Parlamentul României pentru a susține un proiect privind economisirea pe termen lung. Inițiativa urmează să fie examinată astăzi și prevede crearea unor Conturi de Economii și Investiții, în care oamenii își vor putea plasa banii fără ca profiturile obținute să fie impozitate. Năsui spune că acesta este ultimul proiect pe care vrea să îl ducă la capăt înainte de a renunța la mandatul de deputat în România.

„Este prima reformă cu adevărat liberală făcută în România de multă vreme. Am amânat demisia mea din parlament special pentru a putea trece această lege. Este ultima lege pe care o voi mai trece în parlamentul României înainte de pleca cu gândul că am dus la bun sfârșit și acest ultim proiect”, a scris oficialul pe pagina sa de Facebook.

Proiectul prevede crearea, în România, a Conturilor de Economii și Investiții, prin care câștigurile obținute din investiții nu vor fi impozitate pe perioada acumulării. Banii vor fi taxați o singură dată, fie înainte de investiție, fie la retragere.

Potrivit lui Năsui, sistemul este destinat economisirii pe termen lung și ar putea fi folosit inclusiv pentru acumularea unor venituri suplimentare pentru pensie.

Cine este Claudiu Năsui

Claudiu Năsui este deputat român, fost ministru al Economiei în Guvernul României, în perioada 2020–2021. Acesta a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi și are experiență în sectorul financiar, inclusiv la PwC și BCR. Năsui deține și certificarea internațională CFA.

Cum a devenit vacant portofoliul Economiei

Funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării a devenit vacantă după ce Eugeniu Osmochescu a fost propus pentru portofoliul Agriculturii și Industriei Alimentare, în urma demisiei lui Radu Musteață. În acest context, Claudiu Năsui a fost propus pentru funcția de ministru, iar pe 26 august i-a fost acordată cetățenia Republicii Moldova. Pe 28 august, președintele Maia Sandu a semnat decretul de numire, iar Năsui a depus jurământul de învestire.

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Opoziția critică numirea lui Claudiu Năsui

Remanierile propuse de premierul Vasile Tofan în guvern au stârnit critici din partea opoziției. Deputații au contestat numirea lui Claudiu Năsui la ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și transferul lui Eugeniu Osmochescu la ministerul Agriculturii. Opoziția susține că Năsui nu cunoaște realitățile din Republica Moldova, iar Osmochescu nu are suficientă experiență în domeniul agriculturii. PAS respinge acuzațiile și spune că ambii sunt profesioniști, iar deciziile privind componența Guvernului îi aparțin premierului Vasile Tofan.

Ce spun experții

Nominalizarea lui Claudiu Năsui la ministerul Economiei este privită cu rezerve de către analiști. Experții nu pun la îndoială competența sa profesională, ci capacitatea de a-și impune viziunea într-un sistem în care deciziile economice sunt puternic influențate de politica fiscală. Analiștii spun că, după preluarea oficială a funcției, Năsui ar putea fi nevoit să-și tempereze viziunile libertariene.