Premierul Vasile Tofan susține că experiența fostului ministru român al Economiei, Claudiu Năsui, poate contribui la reformarea administrației și la consolidarea relațiilor economice dintre Republica Moldova și România. Năsui este propus să preia Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, într-un moment în care Guvernul își propune reducerea cheltuielilor publice, debirocratizarea și eficientizarea companiilor de stat. Explicațiile au fost făcute de șeful Executivului în cadrul unei emisiuni de la Moldova1.

„Domnul Năsui crede într-un stat mai mic, în cheltuieli bugetare și în taxe mai mici, în companii de stat mai eficiente și mai puține. A fost ministru al Economiei în România, a fost parlamentar în România, cred că ne va ajuta inclusiv să fortificăm relația noastră cu România, pentru că 30% din exporturile noastre merg în România. De aceea, cred că este o decizie foarte bună”, a declarat Tofan.

Totodată, premierul a precizat că a discutat despre numirea lui Năsui și cu premierul român în exercițiu, Ilie Bolojan. Potrivit lui Tofan, Bolojan a oferit un răspuns favorabil pentru continuarea procedurii.

„Am discutat cu domnul Bolojan despre această situație și am primit un răspuns satisfăcător pentru ca să mergem înainte cu această decizie. Mai mult decât atât, domnul Năsui înțelege foarte bine că, indiferent de opțiunile politice pe care le are, acum va reprezenta interesul Republicii Moldova”, a menționat premierul.

Referindu-se la politica fiscală, Tofan a recunoscut că majorarea taxelor este necesară pentru acoperirea deficitului bugetar, însă susține că obiectivul pe termen lung este reducerea poverii fiscale.

„Din păcate, o politică fiscală ca aceasta nu o facem din viață bună. O facem pentru că trebuie să acoperim o gaură. Și planul meu, dacă o să meargă, este să acoperim acum această gaură, iar dacă lucrurile o să meargă bine, eu foarte mult îmi doresc ca, la un moment dat, să scădem taxele și mai mult pe muncă și pe profituri reinvestite. Și aici părerea mea și a domnului Năsui coincide întrutotul”, a declarat Tofan.

Premierul a respins și ideea că numirea unui specialist din România ar indica lipsa oamenilor pregătiți în Republica Moldova. El a explicat că Guvernul întâmpină dificultăți în atragerea specialiștilor către funcțiile publice, inclusiv din cauza diferențelor salariale față de sectorul privat.

Schimbări la Guvern

Ieri, prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat schimbări în componența cabinetului de miniștri. Remanierile îl vizează pe actualul ministru al economiei care urmează să preia funcția de ministru al agricultuii. În locul său, la conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării este propus Claudiu Năsui, deputat al partidului Uniunea Salvați România în Parlamentul de la București. Pentru a putea prelua această funcție, Năsui a primit ieri cetățenia Republicii Moldova printr-un decret semnat de Maia Sandu.

Opoziția critică numirea lui Claudiu Năsui

Remanierile propuse de premierul Vasile Tofan în guvern stârnesc critici din partea opoziției. Deputații contestă numirea lui Claudiu Năsui la ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și transferul lui Eugeniu Osmochescu la ministerul Agriculturii. Opoziția susține că Năsui nu cunoaște realitățile din Republica Moldova, iar Osmochescu nu are suficientă experiență în domeniul agriculturii. PAS respinge acuzațiile și spune că ambii sunt profesioniști, iar deciziile privind componența Guvernului îi aparțin premierului Vasile Tofan.

Ce spun experții

Nominalizarea lui Claudiu Năsui la ministerul Economiei este privită cu rezerve de către analiști. Experții nu pun la îndoială competența sa profesională, ci capacitatea de a-și impune viziunea într-un sistem în care deciziile economice sunt puternic influențate de politica fiscală. Analiștii spun că, după preluarea oficială a funcției, Năsui ar putea fi nevoit să-și tempereze viziunile libertariene.