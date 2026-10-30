A așteptat ani la rând acest moment, iar acum visul său a devenit realitate. Alexander Zverev a urcat, în premieră, pe primul loc în clasamentul mondial de tenis. Germanul și-a asigurat această performanță după ce s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Viena. Astfel, Zverev a devenit al 30-lea jucător din istorie care ajunge lider ATP.

Alexander Zverev a fost confirmat drept noul număr 1 mondial după ce l-a învins aseară pe olandezul Tallon Griekspoor, la turneul de la Viena. Germanul a demonstrat că este într-o formă excelentă. Zverev a servit 11 ași și a câștigat 90 la sută dintre punctele jucate cu primul serviciu și a obținut calificarea după o victorie, scor 6 la 4 și 7 la 5. Zverev nu doar că a ajuns în sferturile de finală, dar și-a asigurat matematic primul loc în clasamentul ATP, care va fi oficializat luni, pe 2 noiembrie, odată cu publicarea noii ierarhii.

Germanul a fost felicitat pe teren de echipa sa, iar la momentul festiv a participat și fostul lider mondial Thomas Muster, singurul austriac care a ajuns vreodată pe prima poziție a clasamentului ATP. Alexander Zverev îl va detrona astfel pe italianul Jannik Sinner, care s-a aflat în fruntea clasamentului mondial timp de 95 de săptămâni.

Astfel, la 29 de ani și șase luni, Alexander Zverev va deveni al 30-lea jucător din istorie care ajunge pe prima poziție a clasamentului mondial. Mai mult, el va fi primul german care reușește această performanță după Boris Becker, care a ocupat fotoliul de lider pentru prima dată în ianuarie 1991. Anul 2026 este, fără îndoială este cel mai important sezon al carierei pentru alexander Zverev. Germanul a câștigat în acest an primele două titluri de Grand Slam din palmares, la Roland Garros și US Open.